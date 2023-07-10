Украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе, – СМИ

Газодобывающая отрасль Украины может существенно пострадать. Причиной этого может стать бездействие Межведомственной комиссии по международной торговле, которая в июне не продлила срок действия ценовых обязательств для заводов, производящих по заказу американской компании высокотехнологичную бурильную и обсадную трубу.

Об этом пишут "Українські національні новини". Журналистка Ольга Петрив в материале "Интерпайп с помощью чиновников уничтожает газодобывающую отрасль в Украине" рассказывает, какие проблемы могут возникнуть из-за бездействия Межведомственной комиссии по международной торговле.

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"Украинская газодобывающая отрасль, которая постепенно возрождается с помощью американской компании, может оказаться в глубоком кризисе из-за бездействия украинских чиновников, подыгрывающих бизнес-интересам одного из украинских олигархов", – отмечается в материале.

В чем состоит проблема

Ольга Петрив объясняет, что после внедрения в Украине системы публичных торгов через Prozorro в Украину вошла мощная американская компания из штата Пенсильвания – Vorex. Она начала побеждать в тендерах на закупку бурильной и обсадной труб для нужд государственного сектора газодобывающей отрасли Украины.

Компания Интерпайп, которая на протяжении многих лет сама снабжала трубой государственных заказчиков, инициировала перед Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговое расследование в отношении иностранных заводов, производящих бурильную и обсадную трубу по заказу Vorex.

Расследование было инициировано под видом защиты национального производителя в отношении труб, которые ни компанией Интерпайп, ни кем-либо другим внутри Украины вообще не производятся,

– отметила Петрив.

Как отмечает автор материала, "Укргазвидобування" сегодня как никогда нуждается в бурильной трубе, ведь ее остатки на складах почти отсутствуют.

"Обсадная труба диаметром 508 миллиметров отсутствует вообще", – констатирует журналистка.

Какие последствия может повлечь за собой бездействие украинских чиновников

В материале отмечается, что если межведомственная комиссия не примет соответствующие решения, цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании "Укргазвидобування" вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен.

Следствием этого станет срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств,

– написала Петрив.

Журналистка также отметила, что на указанную проблему обратили внимание в Конгрессе США и направили соответствующие обращения к американским и украинским органам власти.