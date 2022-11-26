Понимали, что все будут ехать в сторону Львова: как SoftServe эвакуировала работников из-за войны

Украинская IT-компания SoftServe организовывала выезд работников из разных областей в начале полномасштабной войны. В общей сложности с горячих точек удалось эвакуировать почти 4000 сотрудников.

В рамках проекта 24 канала "СВОЇ" региональная менеджер SoftServe Анастасия Фролова рассказала, как компания эвакуировала работников из-за войны. Детальнее читайте дальше.

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Как украинская IT-компания эвакуировала работников

Анастасия Фролова рассказала, что компания предварительно разработала алгоритмы в случае полномасштабного вторжения. В частности, в каждом городе, где находился офис SoftServe, организовали свою локальную команду экстренного реагирования.

Основным приоритетом была безопасность работников. Все силы направили на помощь переехать тем, кто находился в опасных зонах. В частности, в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожской области.

Подробнее, как SoftServe эвакуировала работников из-за войны: смотрите видео

В компании понимали: если все будут ехать в сторону Львова, нагрузка будет колоссальной . Поэтому был разработан предварительный план действий. Кроме Львова, SoftServe имеет офисы в Ивано-Франковске, Ровно и Черновцах. Так что работников отправляли в разные города на Запад нашего государства.

По сути офисы были готовы к приему больших автобусов с людьми, к их размещению на первое время в случае необходимости. Обогреть, одеть, накормить. И дальше направляли уже, помогали с дальнейшим поиском жилья,

– отметила Анастасия Фролова.

В компании также подготовили горячую линию, номера которой сообщили всем работникам. Каждый мог позвонить и выбрать, куда ехать. Только за первые несколько недель удалось переселить практически 4 000 работников.

Труднее всего было вывезти людей из Харькова

Региональная менеджер поделилась, что труднее всего было найти надежных перевозчиков для эвакуации работников из Харькова. Пришлось потратить много сил, чтобы найти людей, которые помогут это сделать.

Сколько сотрудников компании уже вернулись домой, неизвестно. Впрочем, около 2,5 – 3 тысяч до сих пор находятся на Западе. Рядом с ними родные и домашние питомцы. "Мы принимали всех, кого могли", – подчеркнула Анастасия Фролова.