Если бы не погода: в каком состоянии сейчас находится украинская энергетика

Этой зимой украинская энергетика столкнулась с масштабными российскими обстрелами. Не стоит забывать, что враг наносил удары как раз во время сильных морозов, что усложняет ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что это точно негативно повлияет на экономику Украины и создаст новые вызовы. В частности, это касается бизнесов и важных крупных предприятий.

В каком состоянии сейчас находится украинская энергетика?

Директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что последствия российских ударов по украинской энергетике усложняет погода. Если бы на улице было + 10 – + 12 градусов, ситуация была бы проще. В частности, украинскому населению было бы легче. Когда же на улице - 20 – это гораздо более сложная ситуация.

Более того, 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии – в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.

Это результат чрезвычайно низких температур и стихийного бедствия. Однако мы увидели, что такое остановка метро в Киеве и прекращение поставок энергии на критически важные предприятия. То есть есть огромные проблемы, прежде всего связанные с погодой,

– подчеркнул он.

Министерство экономики сообщили, что блэкауты, которые были с 1 января 2026 года, могут снизить ВВП на 0,25%. Кроме того, Нацбанк заявил, что может вырасти инфляция.

Пендзин добавил, что под вопросом остается и наполнение государственного бюджета. Проблемы малого и среднего бизнесов, а также остановка работы крупных предприятий повлекут за собой падение налоговых поступлений. Поэтому украинцев может ждать рост цен и падение объемов производства.

Состояние украинской энергетики после блэкаута: детали