Украинская энергия и драйв, что присутствует во многих музыкантах – это наша сила, – Пивоваров

Певец Артем Пивоваров приобщился к масштабному проекту "Карта украинской идентичности", где поделился мыслями о самобытных чертах, присущих ему и всем украинцам. Больше о проекте – дальше.

Проект при поддержке бренда glo. На правах рекламы.gloпредназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.

Весь мир говорит о непобедимом народе и точно знает, что Украина – синоним слова "несокрушимость". Это часть нашего сознания. Медиа Vgorode вместе с брендом glo тм исследовал качества современных украинцев, чтобы создать "Карту украинской идентичности".

На сайте проекта более 11 тысяч украинцев поделились своими уникальными чертами и мыслями, что объединяет и выделяет нашу нацию. Также каждый мог пройти тест и узнать, какая черта украинского характера присуща именно ему.

Артем Пивоваров также принял участие в проекте и поделился в интервью своими размышлениями о самобытных чертах, свойственных ему и большинству украинцев, а также об особенностях украинской музыки.

У нас одни из лучших продакшенов в мире, у нас лучшие режиссеры и клипмейкеры, лучшие артисты и музыканты. Почему? Ибо мы отданы и с особым упорством беремся за каждое дело, которое выбираем. Достоинство и смелость – это о нас,

– отметил музыкант.

Как известно, Артем добился успеха благодаря неповиновению привычным стандартам, которые диктует общество, и на своем примере доказал, что для воплощения мечты важно оставаться собой. Желая заниматься музыкой, он не избрал работу по специальности после окончания медицинского колледжа. Путь к мечте оказался тернист, но настойчивость сделала его одним из самых ярких артистов и саундпродюсеров Украины, несмотря на отсутствие музыкального образования. Именно поэтому, по мнению Артема, креативность, решительность и упрямство – главные черты характера, объединяющие нас как нацию.

Непокорность подходит каждому украинцу, – glo тм

Тема несокрушимости и желания быть собой сейчас как никогда актуальна для украинцев. Это отражается и в ценностях бренда glo тм, который вместе с новым девайсом glo тм PRO SLIM доказывает, что неповиновение подходит каждому украинцу. Мы сами задаем тренды, потому что с существующими не хотим мириться.

Девайс glo тм PRO SLIM является примером современности, ведь, используя инновационные технологии и дизайн, он точно транслирует новую реальность.

Известный корейский дизайнер Jiyoun Kim разработал дизайн корпуса glo тм PRO SLIM отличается сверхтонкой формой и изготовлен из алюминия, а матовое покрытие дарит максимальный комфорт от тактильного опыта. Девайс представлен 4 стильными цветами: темно-синим, белым, ярко-желтым и золотистым.

Бренд glo тм понимает как это отличаться и не бояться об этом заявить. Так что новый glo тм PRO SLIM – для тех, кто безропотно выбирает СВОЕ.