Проєкт за підтримки бренду gloтм. На правах реклами.

gloтм призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

Весь світ говорить про непереможний народ і точно знає, що Україна – синонім слова "незламність". Це частина нашої свідомості. Медіа Vgorode разом із брендом gloтм дослідив якості сучасних українців, щоб створити "Мапу української ідентичності".

На сайті проєкту понад 11 тисяч українців поділились своїми унікальними рисами та думками, що саме об'єднує та виділяє нашу націю. Також кожен міг пройти тест і дізнатись, яка риса українського характеру притаманна саме йому.

Артем Пивоваров також взяв участь у проєкті та поділився в інтерв'ю своїми роздумами про самобутні риси, які властиві йому й більшості українців, а також про особливості української музики.

У нас одні з найкращих продакшенів у світі, в нас найкращі режисери та кліпмейкери, в нас найкращі артисти і музиканти. Чому? Бо ми віддано та з особливою завзятістю беремося за кожну справу, яку обираємо. Гідність і сміливість – це про нас,

– зазначив музикант.

Як відомо, Артем досягнув успіху завдяки непокорі звичним стандартам, які диктує суспільство, та на своєму прикладі довів, що для втілення мрії важливо залишатись собою. Бажаючи займатись музикою, він не обрав роботу за спеціальністю після закінчення медичного коледжу. Шлях до мрії виявився тернистим, але наполегливість зробила його одним із найяскравіших артистів та саундпродюсерів України, незважаючи на відсутність музичної освіти. Саме тому, на думку Артема, креативність, рішучість та впертість – головні риси характеру, які об'єднують нас, як націю.

Непокора личить кожному українцю, – gloтм

Тема незламності та бажання бути собою зараз як ніколи актуальна для українців. Це відображається і в цінностях бренду gloтм, який разом із новим девайсом gloтм PRO SLIM доводить, що непокора личить кожному українцю. Ми самі задаємо тренди, тому що з існуючими не хочемо миритись.

Девайс gloтм PRO SLIM є прикладом сучасності, адже, використовуючи інноваційні технології та дизайн, він влучно транслює нову реальність.

Відомий корейський дизайнер Jiyoun Kim розробив дизайн корпусу gloтм PRO SLIM, що відрізняється надтонкою формою та виготовлений з алюмінію, а матове покриття дарує максимальний комфорт від тактильного досвіду. Девайс представлений 4 стильними кольорами: темно-синім, білим, яскраво-жовтим та золотистим.

Бренд gloтм розуміє як це – відрізнятися та не боятися про це заявити. Тож новий gloтм PRO SLIM – для тих, хто непокірно обирає СВОЄ.