Новая украинская КАБ может стать очень эффективной на фронте при одном условии, – военный обозреватель

Учитывая реалии современной войны, Украина создала собственную управляемую авиабомбу, боевая часть которой составляет 250 килограммов. КАБы, которые авиация сбрасывает с большой дистанции, десятки или сотни километров, являются очень эффективным оружием.

На этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что КАБы являются крайне важным инструментом Воздушных сил в разных странах, особенно если авиабомба является устойчивой к помехам (глушению).

Смотрите также Украина готовит альтернативу ракетам Patriot: в ОП раскрыли детали

Украина создала КАБ: что в ней важно было предусмотреть?

Сейчас ключевой вопрос о новой украинской разработке кроется в ее функционале и точности поражения. Пока что всех деталей Минобороны не раскрывает. Известно, что КАБ разрабатывали 17 месяцев. Она не является копией западных образцов и способна поражать на десятки километров вглубь после пуска.

"Чтобы она действительно была эффективной, необходимо достичь устойчивого точного попадания с разных дистанций при разных ракурсах. Например, Россия массово применяет свои УМПК (планирующие бомбы), которые позиционирует как высокоточные, но в реальности они такого результата не имеют. Они летят не точно и представляют собой статистическое оружие. То есть Россия запускает их много, но попадает в нужном направлении хоть какая-то, а все остальные разрушают то, что не было заданной целью", – объяснил Шарп.

Военный обозреватель отметил на том, что важно, чтобы украинская КАБ не была статистическим оружием по типу российской, а приближалась к уровню американских (JDAM) и французских аналогов (HAMMER). Он убежден, что когда она приблизится к таким стандартам, тогда это будет действительно значимое для ВСУ оружие. Ведь, как отметил Шарп, сегодня Воздушным силам Украины не хватает таких высокоточных боеприпасов.

Есть поставки американских и французских, они попадают довольно результативно, лишь бы знать, куда именно эту бомбу сбросить. Но их нужно в разы больше. Если украинская бомба по эффективности приблизится к ним и будет возможность производить ее в большом объеме – это будет важным фактором,

– подытожил Шарп.

К сведению! Издание Business Insider раскрыло детали относительно украинской КАБ. Сообщается, что она называется "Выравниватель" и в несколько раз дешевле чем американские JDAM-ER. Оружие интегрируется с самолетами F-16 и Mirage, которые есть на вооружении Украины, но для использования понадобится соответствующая сертификация. Эта авиабомба будет применять современные алгоритмы наведения, это улучшает точность попадания в цель.

На какое расстояние КАБы будут поражать и куда именно?

Напомним, ранее военный эксперт Павел Нарожный заметил на том, что Украина очень нуждалась в собственных КАБов, поскольку того объема авиабомб, который ей предоставляли партнеры – недостаточно. Воздушные силы Украины имеют на вооружении КАБы американского производства и французского. Однако, по его словам, первые не удовлетворяют потребностей современной войны, ведь давно не модернизировались.

Павел Нарожный высказал предположение, что новая украинская разработка представляет собой стандартную планерную КАБ, которую будут сбрасывать с авиации и она будет планироваться на цель. Дальность поражения такой бомбы – до 70 километров, что, по его убеждению, мало, ведь линия фронта насыщена вражескими системами противовоздушной обороны, которые работают с применением ракет с дальностью поражения более 200 километров. Поэтому украинским самолетам надо будет проявлять мастерство. Для того, чтобы обезопасить себя от российской ПВО, придется лететь на низкой высоте, а только после приближения к линии боестолкновения, набирать ее и сбрасывать КАБ.

По мнению Нарожного, поражать украинскими КАБами вглубь врага возможности не будет. Среди ключевых целей, по его словам, станут опорные и наблюдательные пункты оккупантов, их блиндажи, пункты дислокации, а также логистические пути.