Едут на одно из самых горячих направлений: "Украинская команда" обеспечила 144 бригаду дронами

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам 144 отдельной бригады. Вскоре военные отправляются на одно из самых горячих направлений, поэтому беспилотники им точно понадобятся.

Об этом сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба. Волонтеры также поблагодарили всех, кто присоединился к сбору.

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Дроны будут беречь жизнь украинским военным

"Это относительно молодое военное формирование. Но в его составе много опытных воинов, в том числе легендарные защитники Донецкого аэропорта. Уже вскоре эти ребята отправляются на одно из самых горячих направлений. Пусть наши дроны помогут им эффективно бить врага и сохранят жизнь", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Как волонтеры передали партию боевых дронов военным смотрите в видео.

Волонтеры выражают благодарность всем, кто помогал собирать средства на боевые беспилотники, а также каждому, кто защищает Украину на передовой.

Сегодня природа засыпает оккупантов снегом. А уже завтра к снегу, который летит на их головы, добавятся наши дроны-камикадзе,

– подчеркнули волонтеры.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" отправляет на передовую около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Они приобретены на средства, которые "Украинская команда" собрала во время дрон-марафона.

Также сообщалось, что волонтерский штаб проводит сбор на "теплые пакеты", в которые входят грелки, сухие души и присыпки. Волонтеры хотят обеспечить таким набором 50 тысяч защитников на передовой.