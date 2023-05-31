"Защити военных от клещей и комаров": "Украинская команда" открыла срочный сбор
Источник:Волонтерский штаб "Украинская команда"
Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на средства защиты от комаров и клещей для защитников на передовой.
Об этом сообщается на фейсбук-странице штаба. Как можно приобщиться к инициативе, читайте дальше.
Читайте также Он не подведет, – "Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi
"С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комары и клещи не мешали им бить врага!" – призывают в волонтерском штабе.
Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина – до 100 гривен.
Чем больше соберем – тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц,
– подчеркивают в "Украинской команде".
Приобщиться к сбору можно по ссылкам: