"Защити военных от клещей и комаров": "Украинская команда" открыла срочный сбор

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на средства защиты от комаров и клещей для защитников на передовой.

Об этом сообщается на фейсбук-странице штаба. Как можно приобщиться к инициативе, читайте дальше.

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"С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комары и клещи не мешали им бить врага!" – призывают в волонтерском штабе.

Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина – до 100 гривен.

Чем больше соберем – тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц,

– подчеркивают в "Украинской команде".

Приобщиться к сбору можно по ссылкам:

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