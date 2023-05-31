Про це повідомляється на фейсбук-сторінці штабу. Як можна долучитися до ініціативи, читайте далі.

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"З настанням тепла наші воїни на передовій зіткнулися із засиллям комарів та кліщів. Цьогоріч цих кровопивць багато, як ніколи. Напередодні нашого контрнаступу на передовій потрібні тисячі спреїв та аерозолів. Давайте разом захистимо наших захисників, щоб комарва та кліщі не заважали їм бити ворога!" – закликають у волонтерському штабі.

Як зазначено у повідомленні, ціна питання захисту одного воїна – до 100 гривень.

Чим більше зберемо – тим більше військових забезпечимо засобами проти кровопивць,

– наголошують в "Українській команді".

Долучитися можна за посиланнями:

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