"Украинская команда" передала 100 дронов защитникам Авдеевки: "Обеспечим в аду аншлаг!"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам 110 Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 100 дронов-камикадзе. Военные этой бригады сейчас сдерживают врага под Авдеевкой.

Волонтеры также призвали всех украинцев усилить помощь дронам защитникам города. Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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100 дронов для защитников Авдеевки

"100 дронов – это уничтоженная на миллионы вражеская техника, а также – уничтоженная живая сила врага, которая сунет на нашу землю. Как говорят военные, "с каждого дрона – новые зрители на концерте у Кобзона". Обеспечим в аду аншлаг!", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Он также отметил, что под Авдеевкой сейчас очень тяжело.

Оккупанты изменили свою тактику. Теперь враг не давит одновременно на нашу линию обороны по всей ширине, а сосредотачивает личный состав и технику для штурмов по отдельно выбранным направлениям. Но наши воины сдерживают нашествие орков,

– подчеркнул Палатный.

Руководитель "Украинской команды" также призвал представителей бизнеса, активных украинцев, каждого, кто может присоединиться и помочь Героям защитить нашу страну.

Ранее сообщалось, что Украинская команда привезла на передовую батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина дроны-камикадзе и наземные станции управления беспилотниками. Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партии дронов 72 бригаде имени Черных Запорожцев, разведчикам ГУР и другим военным подразделениям.