С 24 февраля "Украинская команда" передала 650 тонн помощи для более 131 000 человек, – Палатный
Источник:фейсбук Артура Палатного
Более 131 тысячи человек получили помощь от волонтерского штаба "Украинская команда" с начала широкомасштабного вторжения России.
Об этом сообщил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на собрании организации.
К теме "Украинская команда" передала специальную форму воинам-спецназначениям, – Палатный
"Помощь от "Украинской команды" получили более 131 тысячи человек с начала широкомасштабного российского вторжения. Общая стоимость помощи составила более 110 миллионов гривен", – отметил Артур Палатный.
По его словам, всего было отправлено более 650 тонн грузов помощи гражданскому населению и военным.
Одно из главных направлений нашей работы – помощь нашим военным, защищающим украинскую землю. Благодаря проекту "Бандерпечи" нам удалось согреть более 12 тысяч военных. Также в рамках нашего проекта "Тепло на фронт" мы передали более 22 000 индивидуальных согревающих наборов для наших бойцов.
– сообщил Палатный.
Также руководитель Волонтерского штаба рассказал о других направлениях работы "Украинской команды", в частности о десятках переданных автомобилей, квадрокоптеров и тепловизоров, а также сотнях единиц формы для Сил обороны Украины.
"Мы прошли сложный путь. Но самый сложный впереди. У нас остается задача номер один – содействие и помощь ВСУ. И так мы обязательно победим! Уже побеждаем!" – подчеркнул Артур Палатный.