Что известно об этом?

Передали очередное авто бойцам подразделения "Блэк Фокс" первого отряда спецназначения иностранного легиона ГУР МО. Мы очень благодарны этим героям за поддержку и героизм. Пусть наша машина поможет им успешно выполнять самые сложные задачи и сохранит жизнь,

– говорится в заметке "Украинской команды".

Отмечается, что бойцы подразделения участвовали в битвах за Лисичанск и Северодонецк, в Белгородской операции. Защищали Харьковскую область и Запорожье. А только что вернулись после очередной успешной операции.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный заверил, что волонтеры продолжат помогать защитникам на передовой.

"Сегодня все разговоры украинцев - вокруг вчерашних переговоров в Вашингтоне и будущего так называемых мирных договоренностей. Но я уверен: по-настоящему судьба нашего государства решается на передовой. Поэтому продолжаем помогать нашим защитникам", – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения России передала на передовую уже 3500 дронов различных типов и более 90 единиц автомобильной техники.