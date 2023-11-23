"Украинская команда" передала дроны-камикадзе разведчикам: "Ребята работают во вражеском тылу"
Источник:Волонтерский штаб "Украинская команда"
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию ударных дронов разведчикам одного из подразделений, которые сейчас защищают Украину на Запорожском направлении.
Об этом сообщается на странице "Украинской команды" в фейсбуке.
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"Продолжаем обеспечивать наших защитников ударными беспилотниками. Передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам одного из подразделений разведки. Эти ребята работают преимущественно на "нуле" и выполняют специальные задания во враждебном тылу. Они работают тихо, но результаты их работы всегда взрывные", – сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
"Украинская команда" продолжает обеспечивать защитников ударными беспилотниками: смотрите видео
Бойцы подразделения с начала войны воевали на востоке Украины, в том числе в Бахмуте. Сейчас они выполняют задачи на Запорожском направлении. В частности, были в Орехове, Работино, Новопрокоповке.
Пусть наши дроны-камикадзе помогут им скорее гнать врага с нашей земли и сохранят жизнь!
– желают волонтеры "Украинской команды".
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" приобрела для защитников на передовой около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Средства на них были собраны во время дрон-марафона ко Дню Независимости.
Также сообщалось, что "Украинская команда" передала 20 тонн гуманитарной помощи семьям с детьми и переселенцам. В частности, детское питание, шоколад, другие продукты и одежду.