Для работы техники на фронте: "Украинская команда" передала генераторы бойцам "Азова"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал два мощных генератора военнослужащим 41-го полка беспилотных систем "Pilum" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Оборудование получили бойцы, которые выполняют задачи на Добропольском направлении.

О передаче сообщили на странице волонтерского штаба. Там пояснили, что автономное энергоснабжение имеет важное значение для работы военных на передовой: от него зависят стабильность связи, функционирование техники и возможность выполнять поставленные задачи в различных условиях.

Как генераторы помогут военным на фронте

Энергообеспечение остается одним из необходимых условий работы подразделений на передовой. Генераторы позволяют поддерживать работу оборудования и обеспечивать потребности военных там, где нет постоянного доступа к электроэнергии.

Энергонезависимость на фронте – это хорошая связь, бесперебойная работа техники и возможность выполнять задачи в любых условиях. "Украинская команда" передала два мощных генератора бойцам 41-го полка беспилотных систем "Pilum" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов",

– сообщили в волонтерском штабе.

По информации "Украинской команды", военнослужащие 41-го полка с начала полномасштабного вторжения защищали Донецкую и Луганскую области. Сейчас подразделение продолжает выполнять боевые задачи на Добропольском направлении.

Как военные получили помощь: смотрите видео

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, который принял участие в передаче оборудования, отметил, что поддержка украинцев помогает военным эффективнее выполнять задачи и может способствовать сохранению их жизней.

Уверен, наша с вами помощь даст возможность бойцам еще лучше выполнять боевые задачи и спасет жизни,

– сказал Артур Палатный.

В свою очередь, военнослужащие 41-го полка поблагодарили волонтеров и всех украинцев, которые поддерживают подразделение.

"Выражаем благодарность от имени 41-го полка беспилотных систем "Pilum" корпуса НГУ "Азов" всем украинцам и "Украинской команде". За то, что вместе с нами приближаете Победу", – отметил представитель подразделения.

Что еще "Украинская команда" передала на фронт

В волонтерском штабе также рассказали об общих объемах помощи, которую организация передала военным ранее. По информации "Украинской команды", на передовую доставили более 600 генераторов и зарядных станций, около 100 автомобилей, 4000 дронов и другое необходимое оборудование.

Общий вес переданной помощи, как сообщают волонтеры, составляет почти 2000 тонн, а ее стоимость превышает 500 миллионов гривен.