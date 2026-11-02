Для роботи техніки на фронті: "Українська команда" передала генератори бійцям "Азову"

Про передачу повідомили на сторінці волонтерського штабу. Там пояснили, що автономне живлення має важливе значення для роботи військових на передовій: від нього залежать стабільність зв'язку, функціонування техніки та можливість виконувати поставлені завдання за різних умов.

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Як генератори допоможуть військовим на фронті

Енергозабезпечення залишається однією з необхідних умов роботи підрозділів на передовій. Генератори дають змогу підтримувати роботу обладнання та забезпечувати потреби військових там, де немає постійного доступу до електроенергії.

Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. «Українська команда» передала два потужні генератори бійцям 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов"– повідомили у волонтерському штабі.

За інформацією "Української команди", військовослужбовці 41-го полку від початку повномасштабного вторгнення захищали Донеччину та Луганщину. Нині підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Добропільському напрямку.

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Керівник волонтерського штабу Артур Палатний, який долучився до передачі обладнання, зазначив, що підтримка українців допомагає військовим ефективніше виконувати завдання та може сприяти збереженню їхніх життів.

Упевнений, наша з вами допомога надасть можливість бійцям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя– сказав Артур Палатний.

Своєю чергою, військовослужбовці 41-го полку подякували волонтерам і всім українцям, які підтримують підрозділ.

"Висловлюємо подяку від 41-го полку безпілотних систем "Pilum" корпусу НГУ "Азов" всім українцям та "Українській команді". За те, що разом з нами наближаєте Перемогу", – зазначив представник підрозділу.

Яку ще допомогу "Українська команда" передала на фронт

У волонтерському штабі також розповіли про загальні обсяги допомоги, яку організація передала військовим раніше. За інформацією "Української команди", на передову доправили понад 600 генераторів і зарядних станцій, близько 100 автомобілів, 4000 дронів та інше необхідне обладнання.

Загальна вага переданої допомоги, як повідомляють волонтери, становить майже 2000 тонн, а її вартість перевищує 500 мільйонів гривень.