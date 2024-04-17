"Украинская команда" передала крупную партию дронов-самолетов 72 бригаде: сбор продолжается

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал крупную партию дронов-самолетов и оборудования для беспилотников бойцам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Артур Палатный поблагодарил воинов за работу.

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Волонтеры передали военным необходимые дроны-самолеты

"Передали пилотам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев большую партию самолетов-камикадзе. А также катапульту для запуска беспилотников и ретранслятор. Всего вместе с вами мы отправим на передовую 200 таких самолетов", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Пользуясь случаем, хочу от всех нас поблагодарить защитников. "Черные Запорожцы" дают отпор оркам с 2014 года. В начале полномасштабного российского вторжения 72 бригада обороняла Киев, освобождала Бучу, Ирпень, Гостомель и другие территории Киевской области. А сейчас защищает Украину на востоке,

– поблагодарил бойцов Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Защитники, в свою очередь, передали слова благодарности украинцам, которые донатят на дроны. "Благодаря каждому и каждой из вас, и с помощью этих самолетов мы будем каждый день уничтожать врага, приближая нашу Победу", – сказал заместитель командира роты ББПС 72 ОМБр на позывной "Марвел".

Кстати, сбор на большие беспилотные самолеты продолжается. Приобщиться к поддержке военных можно по реквизитам в заметке.

Волонтеры "Украинской команды" передали дроны-самолеты бойцам: смотреть видео