"Украинская команда" передала на передовую разведывательные дроны с тепловизорами, – Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал одному из военных подразделений разведывательные дроны, оснащенные тепловизорами.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" продолжает помогать нашим защитникам на передовой. Сегодня передаем одному из подразделений разведывательные дроны Mavic 3Т. А также наборы зарядных устройств и батарей к ним. Эти дроны оснащены современными тепловизорами. Они позволяют нашим бойцам видеть живую силу врага ночью, в тумане, в любых условиях плохой видимости", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что такие дроны с системами ночного видения сегодня очень востребованы передовой.

"Врагу нигде не укрыться, разве что в земле и там и остаться навсегда! Спасибо нашим героям за их ежедневный подвиг! Вместе обязательно победим! Уже побеждаем!" – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" доставила на передовую разведывательные дроны для бойцов 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев.

Также "Украинская команда" отправила на передовую уже две партии дронов-камикадзе со «взрывными посланиями» оккупантам от украинцев, которые собирали средства на беспилотники.

"Украинская команда" передала дроны на передовую: видео