"Передали очередную партию FPV-дронов 21 отдельному полку беспилотных систем. Это достаточно новое подразделение в составе Третьего армейского корпуса. Но в него вошли опытные бойцы, которые прошли боевой путь вместе со всей бригадой. В начале полномасштабной войны они защищали Киев, потом сдерживали врага в Донецкой области и на Запорожском направлении. А сейчас бьют врагов на Харьковском направлении", – сообщили в "Украинской команде".

Полк беспилотных систем 3 армейского корпуса получил партию FPV-дронов от "Украинской команды"

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, с 2022 года волонтерский штаб отправил на передовую уже почти 3500 БпЛА.

Сегодня преимущество на поле боя определяют дроны. Благодаря вашей поддержке "Украинская команда" отправила на передовую уже почти 3,5 тысячи беспилотников различных типов. Пусть они помогут нашим защитникам еще более эффективно уничтожать врага и сохранят жизнь,

– сказал Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за время своего существования передала военным и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, более 1 750 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.