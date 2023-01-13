"Украинская команда" передала специальную форму воинам-спецназначениям, – Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал специальные комплекты формы из Германии украинским защитникам, выполняющим задачу в непосредственной близости к врагу.

Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный на своей фейсбук-странице.

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"Сегодня "Украинская команда" передает специальные комплекты одежды нашим воинам одного из Легионов. Эти специальные костюмы мы получили из Германии от наших партнеров. Комплекты для спецодежды помогут нашим защитникам, выполняющим задачу в непосредственной близости к врагу, оставаться незаметными, а главное в тепле. А значит, сохранят их жизнь", – сообщил Палатный.

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Ранее сообщалось, что "Украинская команда" организовала сбор 2 миллиона гривен и приобрела для бойцов Центра специальных операций дроны-камикадзе. Они уже уничтожают вражескую технику в самых горячих точках.

Также волонтеры "Украинской команды" передали украинским военным на передовую 1180 бандерпечей в рамках акции "Тепло на фронт", которые помогли обогреть более 10 тысяч украинских бойцов.