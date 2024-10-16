"Украинская команда" передала внедорожник ГУР: "Скорость и мобильность – вопрос выживания"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал военным пикап Nissan Navara. Авто усилит спецподразделение ГУР МО "Гюрза".

Об этом сообщили на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Скорость и мобильность в условиях современной войны – это вопрос выживания. Поэтому нашим ребятам на передовой очень нужны машины. "Украинская команда" передала очередной внедорожник героям-разведчикам из группы "Гюрза" легендарного подразделения "Кракен" ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

В волонтерском штабе отмечают, что бойцы подразделения "Гюрза" с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевскую и Харьковскую область. И сегодня сражаются на самых горячих направлениях.

Этот пикап Nissan Navara уже на пути в Харьковскую область. Он поможет нашим ребятам бить врага на этом тяжелом и важном участке фронта. И, уверен, сохранит жизнь и здоровье наших героев,

– сказал во время передачи автомобиля руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала внедорожник разведчикам: видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партии больших дронов-самолетов:

батальону "Свобода" на Северское направление,

3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.

Также сообщалось, что Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую трем бригадам дроны различных типов, системы РЭБ и броневик "Кобра" украинского производства.