"Украинская команда" передала внедорожник ГУР: "Скорость и мобильность – вопрос выживания"
Источник:фейсбук "Украинской команды"
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал военным пикап Nissan Navara. Авто усилит спецподразделение ГУР МО "Гюрза".
Об этом сообщили на фейсбук-странице "Украинской команды".
Будет интересно Завершена реконструкция амбулатории в Дарницком районе на 57 тысяч посетителей, – Кличко
"Скорость и мобильность в условиях современной войны – это вопрос выживания. Поэтому нашим ребятам на передовой очень нужны машины. "Украинская команда" передала очередной внедорожник героям-разведчикам из группы "Гюрза" легендарного подразделения "Кракен" ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.
В волонтерском штабе отмечают, что бойцы подразделения "Гюрза" с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевскую и Харьковскую область. И сегодня сражаются на самых горячих направлениях.
Этот пикап Nissan Navara уже на пути в Харьковскую область. Он поможет нашим ребятам бить врага на этом тяжелом и важном участке фронта. И, уверен, сохранит жизнь и здоровье наших героев,
– сказал во время передачи автомобиля руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
"Украинская команда" передала внедорожник разведчикам: видео
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партии больших дронов-самолетов:
- батальону "Свобода" на Северское направление,
- 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.
Также сообщалось, что Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую трем бригадам дроны различных типов, системы РЭБ и броневик "Кобра" украинского производства.