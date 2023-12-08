"Украинская команда" передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева
Украинская команда передала защитникам на передовую первую партию индивидуальных наборов для обогрева. Напомним, что на хотпаки донатили тысячи украинцев.
Об этом сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба. Волонтеры поблагодарили всех, кто присоединился к сбору.
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Первую партию хотпаков отправили на передовую
"10 тысяч хотпаков поедут в самые горячие точки на разные направления. Вместе с нашими предновогодними пожеланиями для защитников", – говорится в сообщении "Украинской команды".
Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые присоединились к сбору: "Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору "Украинской команды". Благодаря вам наши бойцы будут в тепле".
Как сообщалось, "Украинская команда" планирует обеспечить "теплыми наборами" 50 тысяч бойцов на передовой. В наборы входят химические грелки, сухой душ и присыпка.
Также заметим, что во время "дрон-марафона", который объявляла "Украинская команда", было собрано средства почти на 300 дронов-камикадзе, которые волонтеры передают и привозят военным подразделениям на горячих направлениях.