"Украинская команда" привезла дроны-камикадзе на передовые позиции на двух горячих направлениях

Волонтеры "Украинской команды" побывали на передовых позициях наших защитников на Лиманском и Бахмутском направлениях и привезли бойцам дроны-камикадзе и другие необходимые вещи.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды". Как отмечается в сообщении, волонтеры только что вернулись с востока Украины.

Смотрите также "Украинская команда" передала дроны-камикадзе разведчикам: "Эти ребята работают во вражеском тылу"

"Побывали на передовых позициях наших бойцов на Лиманском и Бахмутском направлениях. Привезли очень нужные дроны-камикадзе и станцию управления беспилотниками добровольческому стрелковому батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина. Еще одну партию дронов и станцию управления привезли на позиции легендарного батальона "Свобода" Нацгвардии. Также привезли "свободовцам" автомобиль багги, который поможет им преодолевать бездорожье", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры "Украинской команды" побывали на передовых позициях на Лиманском и Бахмутском направлениях: смотрите видео

В "Украинской команде" отметили, что бойцы "Карпатской Сечи" защищали Киев, освобождали Киевщину и Харьковщину, а сейчас переместились на другое горячее направление.

Также волонтеры сообщили, что заместителем командира батальона "Свобода" служит заместитель главы КГГА Андрей Крищенко.

"Украинская команда" поблагодарила бойцов за их мужество и ежедневный героизм. А также поблагодарила украинцев, которые донатили на дроны.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 ударных беспилотников и 10 наземных станций управления дронами.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила сбор на индивидуальные наборы для обогрева 50 тысяч бойцов на передовой.