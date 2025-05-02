"Украинская команда" вместе с чемпионом-паралимпийцем Крипаком передали авто бойцам БТГ ХНУВС

Волонтерский штаб "Украинская команда" вместе с десятикратным чемпионом Паралимпийских игр Максимом Крипаком передали внедорожник бойцам батальонно-тактической группы ХНУВС, которые защищают страну на Волчанском направлении.

Как информирует 24 Канал, об этом сообщил в фейсбуке Максим Крипак.

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"Нам нужно объединяться, чтобы выстоять. Пикап Nissan Navara мы передали нашим землякам-военным совместными усилиями вместе с ребятами и девушками из "Украинской команды", которая с первых дней войны помогает и армии, и гражданским. Техника будет работать в батальонной тактической группе Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Вместе сможем больше! Хорошо сработали вместе с "Украинской командой". Уверен, это будет не единственный наш совместный проект", – написал Максим Крипак.

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Он рассказал, что батальонно-тактическая группа ХНУВС сейчас защищает Украину на Волчанском направлении.

Это, без преувеличения, уже легендарное подразделение, которое защищает Харьковскую область с первого дня полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года. На протяжении последних 9 месяцев БТГр ХНУВС держит оборону на Волчанском направлении. За это время подразделение не сдало ни метра украинской земли. Гордимся нашими защитниками и защитницами!

– отметил чемпион-паралимпиец.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 153 ОМБр внедорожник, а 72 бригаде им. Черных запорожцев – большую партию дронов.

Также сообщалось, что за три года своей работы волонтерский штаб "Украинская команда" передал военным более 80 автомобилей, 3100 дронов и много другого оборудования.