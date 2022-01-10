Украинская "Мрия" поразила поляков эффектным приземлением в Польше: эпическое видео
Источник:фейсбук Błażej Batóg
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" приземлился в Польше. Он "разрезал" густой туман на 2 части.
Видео в фейсбуке опубликовал один из очевидцев происшествия. По информации сервиса Flight Radar 24, 9 января самолет "Мрия" выполняла рейс Стамбул – Жешув.
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На опубликованном ролике видно, что территорию окутал густой туман. Поэтому сначала на видео только слышен звук шести приближающихся двигателей самолета, однако самого воздушного судна не видно.
Впоследствии Ан-225 появился прямо над наблюдателями. При этом самолет-гигант "разрезал" туман и успешно отправился на посадку. Облака, разрезанные самолетом, остались в небе разделенными на двое, а посредине оставила полоса голубого неба.
Украинская "Мрия" поразила поляков: смотрите видео
Самолет "Мрия": интересные факты
- "Мрия" – это самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, который может переносить до 250 тонн.
- Его создал КБ "Антонов" в конце 1980-х годов.
- Еще в ноябре 2004 года украинскую "Мрию" внесли в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.