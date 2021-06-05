Украинцев с оккупированных территорий смогут пропускать без самоизоляции: новые подробности

Граждан Украины, которые въезжают через КПВВ и планируют вакцинироваться от COVID-19, будут пропускать без обязательной самоизоляции. Для других граждан требование продолжает действовать.

В МВД Украины заверили, что желающим вакцинироваться стоит на пункте пропуска показать приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

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Украинцам разрешат въезд через КПВВ без самоизоляции

Во время въезда в Украину всем обязательно необходимо пройти температурный скрининг и находиться в КПВВ в защитной маске или респираторе и соблюдать социальную дистанцию.

Однако без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы госвласти осуществляют полномочия в полном объеме.

Кроме приглашения на вакцинацию, в КПВВ будут иметь списки граждан, приглашенных на прививку.

Кстати, остальные граждане, которые подлежат самоизоляции, должны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". Если это невозможно сделать, то они подлежат обсервации.

Иностранцы во время пересечения линии разграничения еще должны иметь страхование.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, людям можно позвонить по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19.

Стоит сказать, что сейчас все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8:00 до 16:00. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них – дважды в неделю в контрольном пункте "Новотроицкое" и ежедневно в КПВВ "Станица Луганская".