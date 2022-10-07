Соответствующую информацию написала Александра Матвийчук – глава Центра гражданских свобод, получивший премию.

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Глава Центра гражданских свобод прокомментировала "Нобеля"

По словам Александры Матвийчук, сейчас говорят армии потому, что раньше голоса правозащитников в нашем регионе не было слышно. По ее словам, возможно, правозащитников слышали на Комитете ООН по правам человека, но не там, где власти принимали решение.

Если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, а не верховенство права, такое положение вещей следует изменить,

– заявила Александра Матвийчук.

По ее словам, говорит о трех вещах:

Организация Объединенных Наций и государства-участники должны реформировать международный мир и безопасность, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан, независимо от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи;

Россию следует исключить из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН;

ООН и государства-участники должны решить проблему "пробелы в ответственности" и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений. Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен;

нужно создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности.

Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН,

– заявила глава Центра гражданских свобод.

Она также сказала, что рада, что Центр получил Нобелевскую премию "вместе с друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Вясны".

Стоит вспомнить, что "Мемориал" – это международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество, которое занимается сохранением памяти политических репрессий в советском союзе в 20 веке и правозащитной деятельностью. Действует в России, Белоруссии, Украине, Латвии, Грузии, Казахстане.

Кроме того, Александра Матвийчук вспомнила о "Вясне", которая является белорусским правозащитным центром.

"Нобель" из мира: основное

7 октября Нобелевскую премию мира дали украинскому Центру гражданских свобод, а также белорусам и россиянам. От страны-оккупанта – правозащитной организации "Мемориал", от Беларуси – Олесю Беляцкому, руководителем белорусского правозащитного центра "Вясна".

В Офисе Президента такое решение подвергли критике. Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что у Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью.

Кроме власти такое решение возмутило украинцев. Они в сети слились из-за того, что премию вручили россиянам и белорусам.

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