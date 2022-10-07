Відповідну інформацію написала Олександра Матвійчук – голова Центру громадянських свобод, який отримав премію.

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Глава Центру громадянських свобод прокоментувала "Нобеля"

За словами Олександри Матвійчук, зараз говорять армії тому, що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути. За її словами, можливо правозахисників чули на Комітеті ООН з прав людини, та не там, де владні особи ухвалювали рішення.

Якщо ми не хочемо жити у світі, де правила визначає той, хто має більш потужний військовий потенціал, а не верховенство права, такий стан речей належить змінити,

– заявила Олександра Матвійчук.

За її словами, мовить про три речі:

Організація Об'єднаних Націй та держави-учасниці мають реформувати міжнародний мир та безпеку, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян, незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності;

Росію треба виключити з Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН;

ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів. Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий;

потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності.

Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН,

– заявила голова Центру громадянських свобод.

Вона також сказала, що рада, що Центр отримав Нобелівську премію "разом із друзями та партнерами із "Меморіалу" та "Вясни".

Варто пригадати, що "Меморіал" – це міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне й благодійне товариство, яке займається збереженням пам'яті щодо політичних репресій в радянському союзі в 20 столітті та правозахисною діяльністю. Діє в Росії, Білорусі, Україні, Латвії, Грузії, Казахстані.

Окрім того, Олександра Матвійчук пригадала про "Вясну", яка є білоруським правозахисним центром.

"Нобель" з миру: основне

7 жовтня Нобелівську премію з миру дали українському Центру громадянських свобод, а ще білорусам й росіянам. Від країни-окупанта – правозахисній організації "Меморіал", від Білорусі – Олесю Біляцькому, який є керівником білоруського правозахисного центру "Вясна".

У Офісі Президента таке рішення розкритикували. Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що у Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю.

Окрім влади, таке рішення обурило українців. Вони у мережі злились через те, що премію вручили росіянам і білорусам.

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