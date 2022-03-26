Украинская ПВО в действии: она заставляет оккупантов использовать больше беспилотников

26 марта 2022 , 07:41
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Источник:

Минобороны Великобритании

Россия должно использовать больше беспилотников. Дело в том, что украинская ПВО ограничивает пилотируемые полеты за пределы их линии фронта.

Таким образом это приводит к увеличению спроса на беспилотники, страна-агрессор истощает свои мощности.

Кстати Великобритания расширила санкции против российских компаний

С беспилотниками у оккупантов будут проблемы

Заметим, Великобритания ввела санкции против российской компании "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

Именно их Россия широко применяет, воюя в Украине.

Интересно – В России начали расконсервировать старые танки:

 

 

 

 

 
Автор: Ольга Музика