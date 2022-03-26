Украинская ПВО в действии: она заставляет оккупантов использовать больше беспилотников
26 марта 2022 , 07:41Читати новину українською
Источник:Минобороны Великобритании
Россия должно использовать больше беспилотников. Дело в том, что украинская ПВО ограничивает пилотируемые полеты за пределы их линии фронта.
Таким образом это приводит к увеличению спроса на беспилотники, страна-агрессор истощает свои мощности.
Кстати Великобритания расширила санкции против российских компаний
С беспилотниками у оккупантов будут проблемы
Заметим, Великобритания ввела санкции против российской компании "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.
Именно их Россия широко применяет, воюя в Украине.
Интересно – В России начали расконсервировать старые танки: