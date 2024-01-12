Авиационный эксперт Богдан Долинце прокомментировал слова президента 24 Каналу и назвал еще одну важную составляющую для защиты украинского неба. По его словам, нужно разрешение на нанесение ударов по территории России.

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Дело в том, что страна-агрессор обстреливает украинское пограничье ракетами С-300, которые значительно дешевле ракет к системе ПВО Patriot.

Самое эффективное средство – уничтожение именно пусковых установок, потому что их не так много в отличие от хранящихся на складах ракет,

– объяснил Долинце.

Чтобы уничтожать пусковые установки С-300, нужно отменить запрет на удары по территории России или по крайней мере по буферной зоне вдоль 200 километров от границ Украины вглубь страны-агрессора.

Имея возможность бить по России и достаточное количество оружия, защитники просто лишили бы врага возможности применять ракеты С-300 по Харькову и другим приграничным городам.

"Семь систем позволят закрыть как минимум семь крупных городов или хотя бы создать определенный барьер, который сможет уничтожать те или иные воздушные цели", – добавил авиаэксперт.

Враг также учится

Украинские защитники неба в последнее время преимущественно показывают высокий уровень сбивания вражеских воздушных целей. Однако и российские оккупанты не сидят сложа руки.

Если эффективность нанесения ударов по одной цели будет существенно снижаться, то враг, вероятнее всего, выберет какую-то другую цель. Понятно, что другая цель может не иметь такой защиты от соответствующих баллистических или крылатых ракет, дронов,

– отметил Долинце.

Кроме того, захватчики постоянно модернизируют, совершенствуют не только средства воздушного нападения, такие как дроны, но и способы атаки. В частности, используют достаточно сложные маршруты.

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