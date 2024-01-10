О планах передать Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов – NASAMS Отава сообщила ровно год назад – 10 января 2023 года.

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Но теперь одна из двух компаний, производящих системы NASAMS, заявила, что у нее нет соответствующего контракта.

"Хотя Канада заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, остается непонятным, когда она попадет в Украину", - говорится в статье.

Неизвестно даже, знает ли Министерство обороны Канады, когда это произойдет. Представитель ведомства заявил, что оно работает со своими американскими партнерами по определению терминов.

ЗРК могут поставить Штаты

Предполагают, что Канада оплатит правительству США стоимость системы, а США заключат соглашение о внешних военных продажах с Украиной напрямую.

Это соглашение позволит Канаде не обращаться к правительству США за дополнительным одобрением для отправки системы в Украину, что необходимо при продаже американских военных технологий за пределы страны.

Сколько систем может получить Украина

После новогоднего разговора с премьером Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский заявил в Twitter (X), что благодарен за его готовность помочь Киеву в защите украинского неба, в частности путем предоставления дополнительных систем и ракет NASAMS.

В то же время непонятно, имел ли Зеленский в виду систему, за которую Канада согласилась заплатить в прошлом году, или они говорили о новой.

Издание отмечает, что в Офисе Трюдо отказались отвечать на запрос, а Минобороны страны не подтвердило, намерена ли Оттава предоставить больше ЗРК NASAMS.

Что известно о контрактах по NASAMS

Правительство США подписало контракт с производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, производимой совместно Raytheon и норвежской Kongsberg. При этом в Kongsberg сообщили, что у компании нет контракта с США по канадскому соглашению.

"Ведомство все еще рассматривает вопрос о закупке системы от Канады", – говорится в сообщении компании.

При этом там не ответили на вопрос сколько времени займет производство после получения разрешения.