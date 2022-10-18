Украинская ПВО и ПРО будут усилены благодаря помощи участников встречи в Рамштайне
Источник:фейсбук Алексея Копытько
Главной темой "Рамштайна-6" стало усиление украинских ПВО и ПРО. Участники встречи помогут Украине построить системы ПВО/ПРО за счет западных платформ.
Об этом сообщил советник министра обороны Алексей Копытько у себя в фейсбуке.
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Темой №1 было усиление украинского ПВО/ПРО
Если вы обратили внимание, то СРАЗУ после встречи Пентагон четко обозначил намерение помочь выстроить интегрированную систему ПВО/ПРО из разных систем. И СРАЗУ же прозвучали заявления от Испании (о Hawk), Нидерландов и Британии – о передаче ракет. Затем прозвучало заявление Франции о Crotale. И это не конец,
– пишет Копытько.
По словам советника министра обороны, решения участников встречи передать необходимые компоненты для украинского ПВО/ПРО были оперативно приняты из-за ряда факторов. Главное из них: заявленные министром Резниковым в августе – сентябре намерения выстроить в Украине систему ПВО/ПРО из трех эшелонов и предложения, как это сделать.
Одним словом, почва была подготовлена, и процесс пошел. Не нужно питать иллюзий. Значимое количество систем ПВО не появится завтра – это месяцы. Но это тектонический сдвиг,
– сообщает Алексей Копытько.
Копытько также говорит, что в качестве помощи, благодаря встречам в формате "Рамштайн", Украина от партнеров уже получила ЗРК и ПЗРК для защиты неба.
«Что уже получили в качестве помощи? Для защиты неба ПЗРК (сотни): Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer… ЗРК/ЗСУ: Gepard, Iris-T, на подходе – NASAMS и Hawk. Понятийно решен вопрос по Crotale, идет прикладная дискуссия по SAMP-T», – отмечает советник министра обороны.
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