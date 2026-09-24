До 90% уничтожаем, – командир "Ахиллеса" назвал две главные проблемы украинской ПВО

Украинская ПВО умеет адаптироваться к новым вызовам в воздухе. В настоящее время существует две неприятные проблемы, которые пытаются решить.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429-й бригады Сил беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, пропеллерные "Шахеды" тоже представляли проблему для Украины, поскольку они перегружают ПВО. Однако сейчас более 90% удается сбивать. Подавляющее большинство крылатых ракет также успешно уничтожают.

Есть две проблемы, которые необходимо решить

Как подчеркнул Федоренко, первая проблема – реактивные беспилотники. Это сравнительно дешевое и достаточно эффективное оружие, которое сложно сбивать. Силы обороны ищут решения, чтобы качественно противодействовать такой угрозе. И уже есть прогресс в этом направлении.

Сейчас у нас есть четыре производителя, чья продукция уже показала свою эффективность в боевых испытаниях. Сейчас идет "доработка" всех средств, чтобы в итоге получить то средство, которое будет быстро масштабируемо и максимально эффективно для использования,

– отметил военный.

Параллельно военно-политическое руководство страны сотрудничает с международными партнерами, чтобы получить переносные или стационарные ЗРК. Они также эффективны против реактивных беспилотников.

Командир "Ахиллеса" рассказал о возможностях украинской ПВО: смотрите видео 24 Канала

Вторая проблема для украинской ПВО – противодействие баллистическим ракетам. На данный момент существует эффективное средство, которое сбивает такие ракеты, – ЗРК Patriot. Украина постоянно поддерживает связь с Соединенными Штатами и другими партнерами, чтобы получить дополнительные ракеты.