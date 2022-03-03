Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области: появилось видео

Российские оккупанты пытались обстрелять электроподстанцию вблизи Затоки, что в Одесской области. Однако украинская противовоздушная оборона сбила вражеский самолет.

Наша ПВО сбила вражеский самолет, однако его пилот, по данным очевидцев, успел катапультироваться. Сейчас его активно разыскивают военные и тероборонцы.

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Всех, кто видел рашиста, просят сообщать информацию о его местонахождении в колцентр по телефонам: (04849) 3-33-33 или (067) 333-06-23.

Как украинская ПВО сбила российский самолет: смотрите видео

В ГСЧС сообщили, что рашисты обстреляли и сам курортный Залив. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. Что было целью оккупантв в поселке – непонятно.

Последствия ракетного удара россиян по Заливу / Фото ГСЧС

К счастью, в результате российских обстрелов жители Залива не пострадали / Фото ГСЧС

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