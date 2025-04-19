Генерал-лейтенант в отставке сказал, сколько времени нужно Украине для разработки своей системы ПВО

Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Она должна быть аналогом американского Patriot и сбивать баллистические ракеты.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что враг сам ставит вопрос, когда наше государство сможет выработать собственную систему ПВО.

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Украина разрабатывает свою ПВО

Романенко отметил, что, к сожалению, на территории Украины еще в советское время не было школы научно-технической разработки ЗРК. Фактически все это рождается с нуля. В частности, разработка комплексов, которые могут работать на расстоянии 20 километров и по высоте 20 – 25 километров.

Очень важно и принципиально, чтобы ЗРК имел противобаллистические возможности и мог уничтожать такие цели. К этому пришли еще в 2005 – 2015 годах. Не одна компания начала заниматься не одним комплексом. Впрочем, разработка похожа на ОТРК с баллистической ракетой, о которой Президент Украины говорил, что состоялись испытания,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что обновленная ракетная программа Украины с 2022 года предусматривает построение ЗРК. Россияне как могли срывали продвижение вперед проекта ОТРК, например "Сапсан", "Гром-2" и ЗРК. Не одно наше предприятие продолжает заниматься разработкой этого комплекса.

Оптимистический и пессимистический сценарий времени изготовления

По словам основателя БФ "Закроем небо Украины", сроки разработки озвучить очень трудно по разным причинам. Самый оптимистичный – 1 – 2 года. Пессимистический – 3 – 4 года.

"Впрочем, поскольку несколько предприятий занимаются разработкой. Простой комплекс они смогут разработать и раньше", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Как он отметил, аналог Patriot, конечно, разрабатывать дольше. Примерно в озвученные выше сроки.