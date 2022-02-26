Украинская "сушка" одним мероприятием уничтожила колонну из 20 единиц российской техники
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В течение суток кафиры потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76МД, колонну техники и эшелон с горючим.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.
Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним средством разгромил колонну из 20 единиц военной техники,
– отметили в Генштабе.
Полный текст сообщения:
Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.
Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.
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