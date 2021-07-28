Украинская журналистка получает угрозы после публикации расследования о Бабьем Яре

Известна своими антикоррупционными расследованиями журналистка Любовь Величко начала получать угрозы после публикации материала о проблемах строительства мемориала в Бабьем Яру в Киеве.

В своем материале под названием "Деньги на память. Как строительство мемориала в Бабьем Яру превратилось в проблему национального масштаба" журналистка описывает более чем 20-летнюю историю противодействия трем разным проектам мемориализации Бабьего Яра со стороны активистов во главе с Иосифом Зисельсом и подконтрольными ему общественными организациями; рассказывает о проблематике реализации проекта по участию украинско-российских олигархов и сначала сотрудничество с ними, а затем – изменение позиции со стороны пятого президента Порошенко; разоблачает мошеннические схемы сбора средств якобы на строительство мемориала Бабьего Яра организацией под руководством того же Зисельса и вскрывает схему хищения денег у украинских мигрантов в Израиль в начале 90-х при участии ВААД Украины.

Я люблю браться за очень сложные темы. Потому что именно они дают тебе возможность развиваться. А сложнее всего писать на скандальные темы, вокруг которых уже давно образовались два лагеря, ведут отчаянную информационную войну друг против друга. Я знала, что после публикации расследования о Бабьем Яре в мою сторону начнутся нападки. Только у меня было два варианта: 1) начнут мочить Зисельс и его сторонники (это логично, потому что я показала их мошеннические схемы); 2) будет мочить и Зисельс, и Центр Холокоста "Бабий Яр" (потому что я называла все вещи своими именами). Прошли сутки после выхода материала. Звоночки начали поступать пока только от партнеров Зисельса,

– заявила журналистка.

В частности, один из общественных активистов и сторонников Иосифа Зисельса Юрий Гончаренко, в комментариях к расследованию Величко написал, что журналистке не удастся спрятаться, а он "приложит максимальные усилия, чтобы каждій сознательній человек в этом городе (Киеве, – 24 канал) плевал ей в лицо при встрече".

Напомним, в прошлом году Любовь Величко также подвергалась травле и угрозам из-за своего расследования о популярных украинских телеграм-каналах, используемых Россией для дестабилизации ситуации в Украине.