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Украинская армия получила новейшее мощное оружие: опубликовано видео

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ВСУ получили модернизированные пушки
ВСУ получили модернизированные пушки "Рапира" / Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины получили на вооружение модернизированные 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

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"Украинская армия получила на вооружение модернизированные пушки МТ-12 "Рапира". Они могут поражать цели в условиях ограниченной видимости. Также пушки оснащены системами удержания цели. Это позволяет более эффективно поражать их во время движения", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие
Источник: 24 Канал
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