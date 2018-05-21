Украинская армия получила новейшее мощное оружие: опубликовано видео

Вооруженные силы Украины получили на вооружение модернизированные 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

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"Украинская армия получила на вооружение модернизированные пушки МТ-12 "Рапира". Они могут поражать цели в условиях ограниченной видимости. Также пушки оснащены системами удержания цели. Это позволяет более эффективно поражать их во время движения", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".