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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українська армія отримала новітню потужну зброю: опубліковано відео

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ЗСУ отримали модернізовані гармати
ЗСУ отримали модернізовані гармати "Рапіра" / Фото з відкритих джерел

Збройні сили України отримали на озброєння модернізовані 100-міліметрові протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра".

Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.

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"Українська армія отримала на озброєння модернізовані гармати МТ-12 "Рапіра". Вони можуть вражати цілі в умовах обмеженої видимості. Також гармати оснащені системами утримання цілі. Це дозволяє більш ефективно вражати їх під час руху", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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