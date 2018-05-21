Українська армія отримала новітню потужну зброю: опубліковано відео

Збройні сили України отримали на озброєння модернізовані 100-міліметрові протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра".

Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.

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"Українська армія отримала на озброєння модернізовані гармати МТ-12 "Рапіра". Вони можуть вражати цілі в умовах обмеженої видимості. Також гармати оснащені системами утримання цілі. Це дозволяє більш ефективно вражати їх під час руху", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".