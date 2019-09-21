12:59
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ
      Вєсті Кремля
      21:55, 20 сентября
      Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:54, 20 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

      168 Читати новину українською
      Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
      Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ / 5.ua

      Украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил в фейсбуке, что вопрос ПАСЕ сегодня является самым сложным.

      Читайте также: Россия закрепила свое членство в ПАСЕ и уже оплатила необходимые взносы

      Яременко отметил, что делегация приняла такое решение из-за игнорирования интересов Украины.

      Зато украинская делегация сосредоточится на подготовке и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

      Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента,
      – отметил Яременко.

      К слову, в начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на которой должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

      Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она будет состоять из 12 народных депутатов. Возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Ее заместителями стали нардепы от "Батькивщины" и "Голоса".

      Заметим, что 25 июня в Парламентскую ассамблею Совета Европы вернулась Россия. РФ лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возвращения страны-агрессора в ПАСЕ.

      Что такое ПАСЕ?
      Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов.

      Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

      ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.

      blog_ava
      Крик отчаяния "Люди, что вы делаете", – Федына о действиях "Слуги народа"
      сегодня
      1572
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Слуга народа Аннексия Крыма Евросоюз Украина – Россия ПАСЕ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      сегодня , 12:00 Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      Лев Парцхаладзе 284
      Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      сегодня , 09:05 Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      527
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      10 сентября , 15:35 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      сегодня , 08:40 Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      Катерина Одарченко 1136
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      20 сентября , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 237
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук