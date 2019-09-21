Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил в фейсбуке, что вопрос ПАСЕ сегодня является самым сложным.

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Яременко отметил, что делегация приняла такое решение из-за игнорирования интересов Украины.

Зато украинская делегация сосредоточится на подготовке и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента,

– отметил Яременко.

К слову, в начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на которой должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она будет состоять из 12 народных депутатов. Возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Ее заместителями стали нардепы от "Батькивщины" и "Голоса".

Заметим, что 25 июня в Парламентскую ассамблею Совета Европы вернулась Россия. РФ лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возвращения страны-агрессора в ПАСЕ.

Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов.



Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.



ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.