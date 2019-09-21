Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ

Українська делегація не братиме участі у найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Народний депутат від "Слуги народу" та голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив у фейсбуці, що питання ПАРЄ сьогодні є найскладнішим.

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Яременко зазначив, що делегація прийняла таке рішення через ігнорування інтересів України.

Натомість українська делегація зосередиться на підготовці та проведенні консультацій з іншими державами-членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ.

Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту,

– зауважив Яременко.

До слова, на початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на якій мають розглянути проєкт резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вона складатиметься з 12 народних депутатів. Очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Її заступниками стали нардепи від "Батьківщини" та "Голосу".

Зауважимо, що 25 червня до Парламентської асамблеї Ради Європи повернулась Росія. РФ позбавили права голосу у ПАРЄ в 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час українська делегація робила все можливе, щоб не допустити повернення країни-агресора в ПАРЄ.

Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів.



Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.



ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.