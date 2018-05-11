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Украинская группа "Карпаты" в составе "Вагнера": опубликованы имена, должности и фото

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Украинская ротно-тактическая группа
Украинская ротно-тактическая группа "Карпаты" в составе ЧВК "Вагнера" / Соцсети

В составе частной военной компании "Вагнера", бойцы которой воевали на стороне боевиков на Донбассе и участвуют в военных действиях в Сирии, функционирует интересная ротно-тактическая группа "Карпаты", которая обычно состоит из украинцев, правда здесь и несколько бывших профессиональных военных ВС РФ и около 10 граждан восточного соседа Украины, которые занимают командные должности.

Об этом в своем материале пишет волонтерское разведывательное сообщество Inform Napalm.

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По словам активистов, впервые о существовании "Карпат" в составе ЧВК "Вагнера" ​​широкой общественности стало известно из интервью одного из боевиков, действующего на оккупированной территории Донбасса.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу". Вот они идут первыми – "Карпаты – Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", – рассказывал он в комментарии пропагандистским медиа.

Волонтеры отмечают, что сначала подразделение "Карпаты" русские создавали для диверсий в тылу украинской армии, однако из-за слабой подготовки личного состава от этой идеи впоследствии отказались и наемников из Донбасса переправили в Сирию.

Как отметил во время недавнего брифинга председатель СБУ Василий Грицак, за подготовку группы непосредственно отвечает подполковник ВС РФ Олег Демьяненко. Также он сообщил, что подавляющее большинство личного состава – это участники бандформирований с украинского Донбасса.

Добавим, что по итогам расследования команда проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm установили около 50 наемников, которые входят в состав "Карпат", поэтому обнародовали некоторые данные. Подчеркивается, что командные должности здесь занимают исключительно граждане РФ, имеющие боевой опыт, приобретенный за пределами России.

Руководство ротно-тактической группы "Карпаты" в составе ЧВК "Вагнера":

1) Командир роты – Дмитриев Алексей Павлович: гражданин РФ, личный номер в ЧВК "Вагнера" ​​М-1880, 16.11.1977 года рождения, позывной "Весна". Сначала это подразделение называли по позывному командира.

2) Командир взвода (отделения) – Рябихин Сергей Валентинович: гражданин РФ, личный номер в ЧВК "Вагнера" ​​М-1882, 05.03.1969 года рождения.

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Рябіхін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Рябіхін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Рябіхін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

3) Командир взвода (отделения) – Шувариков Андрей Николаевич: гражданин РФ, личный номер в ЧВК "Вагнера" М-1884, 04.05.1977 года рождения.

4) Снайпер-разведчик – Шерматов Карим Юнусалийович: гражданин РФ, личный номер в ЧВК "Вагнера" М-1123, 01.09.1990 года рождения.

Шерматов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

5) Стрелок – Бусыгин Юрий Юрьевич: гражданин РФ, 10.12.1979 года рождения.

Бусигін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Бусигін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

6) Стрелок – Кирпичев Эдуард Эдуардович: гражданин РФ, 04.05.1970 года рождения.

7) Стрелок – Погребной Владимир Владимирович: гражданин РФ, 03.11.1991 года рождения. Имеет профиль в базе "Миротворца".

8) Стрелок – Фабриков Георгий Андреевич: гражданин РФ, 31.01.1994 года рождения. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Фабриков, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Фабриков, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

"Остальные личного состава – это украинцы, до войны они жили в Украине, но были завербованы для участия в войне на Донбассе и Сирии на стороне Российской Федерации. Сомнительно, что их можно называть гражданами Украины, потому что они стали наемниками другого государства и подняли оружие против своих соотечественников. В списке РТГр "Карпаты" они все имеют должность "стрелок". Установлено 40 человек", – добавляют волонтеры.

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Украинские бойцы группы "Карпаты" в составе ЧВК "Вагнера":

1) Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975 года рождения. Проживал в Донецке. Участвовал в боях под Иловайском. По предварительным данным, убит 18.11.2017 в Сирии. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Богданов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Богданов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Богданов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

2) Бойко Петр Алексеевич, 08.07.1970 года рождения. Прописан в городе Дружковка Донецкой области.

Бойко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

3) Бойченко Владимир Сергеевич, 29.01.1986 года рождения. Прописан в городе Арциз Одесской области. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Бойченнко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Бойченнко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Бойченнко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

4) Бояр Алексей Петрович, 01.08.1971 года рождения. Прописан в Донецке.

Бояр, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

5) Веремчук Тимур Сергеевич, 08.05.1994 года рождения. Прописан в Донецке.

6) Верещагин Алексей Олегович, 30.03.1976 года рождения. Прописан в Харькове. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Верещагін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Верещагін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Верещагін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

7) Гавриленко Андрей Александрович, 10.12.1989 года рождения. Прописан в Одесской области, село Нерубайское. Имеет профиль в базе "Миротворца".

8) Господарев Игорь Анатольевич, 30.06.1981 года рождения. Прописан в Харькове. Имеет профиль в базе "Миротворца".

9) Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974 года рождения. Прописан в Старобешево, Донецкая область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

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10) Гудко Владимир Игоревич, 03.01.1991 года рождения. Прописан в Одесской области, город Черноморск, поселок городского типа Александровка. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Гудко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Гудко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

11) Гусев Сергей Валерьевич, 21.10.1980 года рождения. Прописан в селе Раздолье Первомайского района Харьковской области.

Гусєв, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

12) Калина Сергей Анатольевич, 03.08.1971 года рождения. Прописан в Ахтырке Сумской области. Имеет профиль в базе "Миротворца".

13) Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993 года рождения. Прописан в Донецке. Убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016 года в пригороде Латакии в Сирии в 700 метрах от базового лагеря.

Кияшко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

14) Козыренко Андрей Владимирович, 18.06.1969 года рождения. Прописан в Торезе Донецкой области. В 2015 году попадал в плен к ВСУ и впоследствии был амнистирован и обменен. После этого поступил на службу в ЧВК "Вагнера" и попал в РТГр "Карпаты". Имеет профиль в базе "Миротворца".

Видео с допроса Козыренко, который состоялся в 2015 году

15) Кузнецов Станислав Геннадьевич, 28.05.1983 года рождения. Прописан в Донецке. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Кузнецов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

16) Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 года рождения. Прописан в селе Власовка, Луганская область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Куліца, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

17) Лобачев Александр Валерьевич, 31.05.1973 года рождения. Прописан в Симферополе, Крым. Имеет профиль в базе "Миротворца".

18) Максимчук Александр Германович, 25.01.1972 года рождения. Прописан в Харькове. Имеет профиль в базе "Миротворца".

19) Михайлов Алекс Камилович, 13.07.1973 года рождения. Прописан в Краматорске, Донецкая область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

20) Молчанов Николай Сергеевич, 25.02.1992 года рождения. Прописан в Донецке.

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Молчанов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Молчанов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Фото из Сирии, датированные 2018 годом

21) Морев Константин Владимирович, 22.02.1974 года рождения. Прописан в Харькове. Имеет профиль в базе "Миротворца".

22) Мотинга Александр Викторович, 15.11.1980 года рождения. Прописан в Славянске, Донецкая область. По предварительным данным, убит 14.06.2017.

Мотинга, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Мотинга, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

23) Николенко Николай Павлович, 12.05.1982 года рождения. Прописан в Донецке.

Ніколенко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

24) Пеняскин Алексей Михайлович, 24.09.1988 года рождения. Прописан в Макеевке, Донецкая область.

25) Писаревский Александр Александрович, 06.05.1990 года рождения. Прописан в Макеевке, Донецкая область.

Писаревський, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Писаревський, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

26) Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968 года рождения. Прописан в Горловке, Донецкая область. По предварительным данным, убит 08.03.2016 во время штурма высоты 526 в районе Пальмиры, позвоночник Джабель-Гаит, Сирия. Имеет профиль в базе "Миротворца".

27) Рожко Денис Васильевич, 15.03.1977 года рождения. Прописан в селе Грибовка, Одесская область.

28) Саржан Виктор Александрович, 28.11.1969 года рождения. Прописан в Кривом Роге. Имеет профиль в базе "Миротворца".

29) Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967 года рождения. Прописан в Донецке. Имеет профиль в базе "Миротворца".

30) Серебряков Алексей Николаевич, 21.09.1981 года рождения. Прописан в городе Моспино, Донецкая область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

31) Тачинский Александр Сергеевич, 11.05.1986 года рождения. Прописан в поселке Песочин, Харьковская область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Тачинський, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

Тачинський, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

32) Тютин Евгений Александрович, 30.11.1982 года рождения. Прописан в Харькове. В 2008 году был осужден по статье о групповом изнасиловании на 4 года лишения свободы. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Тютін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Харків

Тютін, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Харків

33) Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 года рождения. Прописан в Горловке, Донецкая область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

34) Шумейко Максим Сергеевич, 26.04.1977 года рождения. Прописан в Симферополе, Крым. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Шумейко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Крим

Шумейко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Крим

35) Шумилов Александр Евгеньевич, 26.04.1977 года рождения. Прописан в поселке городского типа Солоницевка, Харьковская область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Шумілов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Харків

Шумілов, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас, Харків

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36) Юдин Виталий Владимирович, 31.08.1966 года рождения. Прописан в Киеве. Имеет профиль в базе "Миротворца".

37) Ященко Сергей Александрович, 04.10.1972 года рождения. Прописан в Донецке. Имеет профиль в базе "Миротворца".

38) Белоус Дмитрий Викторович, 08.02.1986 года рождения. Прописан в Харькове. Имеет профиль в базе "Миротворца".

39) Кравченко Николай Иванович, 17.05.1970 года рождения. Прописан в городе Енакиево, Донецкая область. Имеет профиль в базе "Миротворца".

Кравченко, Вагнера, Карпати, Україна, Донбас

40) Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976 года рождения. Прописан в Донецке. Имеет профиль в базе "Миротворца".

"Также в списках ЧВК "Вагнера" в составе РТГр  Карпаты" указано еще 7 человек, гражданство которых в настоящее время нами не установлено. Они имеют должность "стрелок", – убеждают активисты.

Боевики группы "Карпаты", гражданство которых не установлено:

1) Букреев Андрей Юрьевич;

2) Кузьменко Владислав Александрович;

3) Максимов Максим Максимович;

4) Мантаев Умар Мусайович;

5) Помазан Андрей Николаевич;

6) Рубанов Алексей Сергеевич;

7) Семенченко Дмитрий Владимирович.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Война в Сирии Украина – Россия Новости России Новости Донецка Новости Одессы Новости Харькова Публикации
Источник: 24 Канал
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