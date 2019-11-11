Украинская художница, покорившая Париж и завоевавшая сердце Ги де Мопассана

Украинская художница Мария Башкирцева стала одной из первых в мире женщин, чьи работы были представлены в Лувре. О ее творчестве с одобрением отзывались художники Эжен Делакруа и Клод Моне, писатели Эмиль Золя и Александр Дюма. А популярный писатель Ги де Мопассан был поражен ее незаурядностью и потребовал личного знакомства.

Первые достижения Муси

Мария Башкирцева родилась в 1858 году в селе Гавронцы на Полтавщине. Брак ее родителей-дворян не сложился. Вместе с матерью девочка переехала во Францию.

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Муся, как ее называли близкие, была одаренным ребенком. Училась по собственноручно составленной программе, имела хороший голос и играла на нескольких музыкальных инструментах. Но больше всего любила рисовать.



Мария Башкирцева



Дом в Гавронцах



Родители Марии Башкирцевой

В 19 лет поступила в Академию Рудольфа Жулиана – частное учебное заведение, в котором была мастерская для женщин.

Мария рисовала мир парижского предместья, служанок, работниц и детей, а также свои автопортреты. Ее талант сразу заметили, она получала многочисленные медали и призы на выставках. И стала звездой парижских салонов. О ее работах одобрительно отзывались художники Эжен Делакруа и Клод Моне, писатели Эмиль Золя и Александр Дюма.



Одна из самых известных работ Башкирцевой – "В художественной студии Жульена"

Лавина критики

Вместе с успехом на девушку обрушилась и лавина критики. В тогдашнем обществе рисование среди женщин одобряли лишь как хобби для истосковавшихся аристократок. Башкирцева же стремилась, чтобы ее признали профессиональной художницей.

Если бы я родилась мужчиной, то покорила бы Европу. Родившись женщиной, я истощила энергию на споры с судьбой и эксцентричные выходки,

– писала Мария в то время в дневнике.

Одной из таких эксцентричных выходок для нее и стала анонимная переписка с Ги де Мопассаном.

Острая переписка с Ги де Мопассаном

В марте 1884 года в Париже популярный писатель Ги де Мопассан получил письмо от незнакомки. Такие послания поступали молодому и холостому литератору десятками. Де Мопассан отвечал избирательно, во въедливо-ироничной манере. Но этот таинственный автор отличался от остальных пылких поклонниц.

Она не раскрывала свое имя и не искала встречи, поражала незаурядностью суждений и мастерски отбивала словесные атаки:

Вы не тот человек, которого я ищу? Какое несчастье! Я никого не ищу, уважаемый господин, поскольку придерживаюсь мнения, что мужчины должны быть аксессуарами в жизни сильных женщин,

– писала Башкирцева.



Башкирцева покорила сердце Ги де Мопассана

Переписка затянулась на два месяца. В конце концов, писатель потребовал личного знакомства. Писатель разочаровал украинку своим главенством, и она прекратила ему отвечать. Зато полностью погрузилась в работу – хотела написать как можно больше картин. Ведь знала, что ей осталось не так много времени.



Мария не хотела тратить время на "сцены", ведь знала, что ей осталось не так много времени

Болезнь и легендарный "Дневник"

Еще в 16 лет Башкирцевой диагностировали туберкулез легких. Болезнь почти лишила ее слуха и "съедала" девушку изнутри. Художница умерла за несколько недель до 26-го дня рождения.

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Мария оставила дневник, который вела на французском языке с подросткового возраста. Он был опубликован и переведен на многие языки мира.

Писать "Дневник" Мария начала в 13 лет, когда еще не знала, что у нее туберкулез. Поэтому сквозной темой личной записной книжки является глубокое желание достичь славы, что усиливается опаской – перебежные болезни могут оказаться туберкулезом. В мире "Дневник" описывают как "поразительно современный психологический автопортрет молодого одаренного ума в процессе развития".

Если я не умру молодой, я надеюсь жить как великий художник; но если я умру молодой, я имею намерение иметь свой дневник, который не может быть неинтересным, опубликованным,

– написала в конце своей жизни Муся.

Творческое наследие

Кроме того, в наследство потомкам достались полторы сотни картин Башкирцевой. К сожалению, часть полотен была утрачена во время Второй мировой войны. После смерти пришло и желанное признание. Украинка стала одной из первых в мире женщин, чьи работы были представлены в Лувре.

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Посмертная выставка Башкирцевой состоялась в Париже, а произведения до сих пор хранятся в музеях Франции, Голландии, США, России и Украины. Даже в Ницце в Музее изобразительных искусств есть зал Башкирцевой.



Работа Башкирцевой "Молодая женщина с букетом сирени"

В Украине же, в селе Черняковка, где прошло детство художницы, создан музей Башкирцевой и названа поляна Марииной долиной, где ежегодно на день молодежи проводят массовые гуляния с выставками художественных произведений.



Автопортрет Башкирцевой