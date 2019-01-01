22:17
1 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинская экспедиция в Антарктиде поздравила соотечественников с Новым годом: милое видео

      13 Читати новину українською
      Украинская экспедиция в Антарктиде поздравила соотечественников с Новым годом
      Украинская экспедиция в Антарктиде поздравила соотечественников с Новым годом / Фото из открытых источников

      23-я украинская экспедиция еще с марта 2018 года находится на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. В новогоднюю ночь участники экспедиции разместили в соцсети видеозапись с поздравлением украинцев с Новым годом.

      Видео опубликовал Национальный антарктический научный центр в Facebook.

      Читайте также: "Пока мурашки бегут, когда слышишь гимн, все будет хорошо": Притула поздравил с Новым годом

      23-я українська експедиція в Антарктиді
      23-я украинская экспедиция в Антарктиде

      Желаем, чтобы в жизни каждого украинца было больше светлых дней, чем мрачных. Давайте двигаться вперед, к лучшей жизни, потому что народ Украины этого заслуживает,
      – высказался участник экспедиции Александр Полудень.

      "Чтобы каждая украинская семья смогла посетить украинский Крым и вспоминать как страшный сон события на Донбассе", – добавил его коллега Всеволод Мирошниченко.

      Видеопоздравление украинцев с Новым годом

      Отметим, что 23-я украинская экспедиция занимается изучением климатических изменений в Антарктиде. Там сейчас лето, температура в районе станции 1 января – от нуля до двух градусов тепла.

      К слову, свои поздравления с Новым годом украинцев выразил еще один известный шоумен Владимир Зеленский. Так, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, который заявил, что идет в президенты Украины.

      Теги: Новости Украины Наука LifeStyle Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главная новости 1 января:Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили общественного активиста
      сегодня , 22:05 Главная новости 1 января:Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили общественного активиста
      48
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря 2018 , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      сегодня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 179
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      сегодня , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 605
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      сегодня , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 121
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук