Украинская экспедиция в Антарктиде поздравила соотечественников с Новым годом: милое видео

23-я украинская экспедиция еще с марта 2018 года находится на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. В новогоднюю ночь участники экспедиции разместили в соцсети видеозапись с поздравлением украинцев с Новым годом.

Видео опубликовал Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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23-я украинская экспедиция в Антарктиде

Желаем, чтобы в жизни каждого украинца было больше светлых дней, чем мрачных. Давайте двигаться вперед, к лучшей жизни, потому что народ Украины этого заслуживает,

– высказался участник экспедиции Александр Полудень.

"Чтобы каждая украинская семья смогла посетить украинский Крым и вспоминать как страшный сон события на Донбассе", – добавил его коллега Всеволод Мирошниченко.

Видеопоздравление украинцев с Новым годом

Отметим, что 23-я украинская экспедиция занимается изучением климатических изменений в Антарктиде. Там сейчас лето, температура в районе станции 1 января – от нуля до двух градусов тепла.

К слову, свои поздравления с Новым годом украинцев выразил еще один известный шоумен Владимир Зеленский. Так, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, который заявил, что идет в президенты Украины.