Українська експедиція в Антарктиді привітала співвітчизників з Новим роком: миле відео

23-я українська експедиція ще з березня 2018 року перебуває на станції "Академіка Вернадського" в Антарктиді. У новорічну ніч учасники експедиції розмістили в соцмережі відеозапис, з привітанням українців з Новим роком.

Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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23-я українська експедиція в Антарктиді

Бажаємо, щоб у житті кожного українця було більше світлих днів, ніж похмурих. Рухаймося вперед, до кращого життя, бо народ України цього заслуговує,

– висловився учасник експедиції Олександр Полудень.

"Щоб кожна українська сім'я змогла відвідати український Крим і згадувати як страшний сон події на Донбасі", – додав його колега Всеволод Мірошниченко.

Відеопривітання українців з Новим роком

Зазначимо, що 23-тя українська експедиція займається вивченням кліматичних змін в Антарктиді. Там зараз літо, температура в районі станції 1 січня – від нуля до двох градусів тепла.

До слова, свої вітання з Новим роком українцям виголосив ще один відомий шоумен Володимир Зеленський. Так, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Петра Порошенка зі святковими вітаннями, виступив Володимир Зеленський, який заявив, що йде у президенти України.