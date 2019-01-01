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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українська експедиція в Антарктиді привітала співвітчизників з Новим роком: миле відео

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      Українська експедиція в Антарктиді привітала співвітчизників з Новим роком
      Українська експедиція в Антарктиді привітала співвітчизників з Новим роком / Фото з відкритих джерел

      23-я українська експедиція ще з березня 2018 року перебуває на станції "Академіка Вернадського" в Антарктиді. У новорічну ніч учасники експедиції розмістили в соцмережі відеозапис, з привітанням українців з Новим роком.

      Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

      Читайте також: "Поки "мурахи біжать", коли чуєш гімн, все буде добре": Притула привітав українців з Новим роком

      23-я українська експедиція в Антарктиді
      23-я українська експедиція в Антарктиді

      Бажаємо, щоб у житті кожного українця було більше світлих днів, ніж похмурих. Рухаймося вперед, до кращого життя, бо народ України цього заслуговує,
      – висловився учасник експедиції Олександр Полудень.

      "Щоб кожна українська сім'я змогла відвідати український Крим і згадувати як страшний сон події на Донбасі", – додав його колега Всеволод Мірошниченко.

      Відеопривітання українців з Новим роком

      Зазначимо, що 23-тя українська експедиція займається вивченням кліматичних змін в Антарктиді. Там зараз літо, температура в районі станції 1 січня – від нуля до двох градусів тепла.

      До слова, свої вітання з Новим роком українцям виголосив ще один відомий шоумен Володимир Зеленський. Так, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Петра Порошенка зі святковими вітаннями, виступив Володимир Зеленський, який заявив, що йде у президенти України.

      Теги: Новини України Новорічні свята LifeStyle Наука
      Джерело: 24 канал
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