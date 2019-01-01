20:33
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Поки "мурахи біжать", коли чуєш гімн, все буде добре": Притула привітав українців з Новим роком

      182 Читать новость на русском
      Привітання з Новим роком від Сергія Притули
      Привітання з Новим роком від Сергія Притули / Фото з вільних мереж

      Відомий український телеведучий та шоумен Сергій Притула з гумором та патріотизмом привітав українців з Новим роком. Він записав відеопривітання, на якому гуморист з келихом шампанського виголошує натхненну вітальну промову.

      На опублікованому у Facebook відеозаписі Притула каже, що він – не президент, щоб стверджувати, важким чи легким був минулий рік, проте він, як українець, впевнений, що в Україні все буде добре.

      Читайте також: Привітання з Новим роком 2019 українською мовою

      Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю – це буде наш рік. Допоки "мурахи біжать", коли чуєш гімн України, допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре,
      – сказав Притула.

      Він додав, що в Україні все буде добре, "допоки армія наша стоїть залізною стіною і не віддає жодного сантиметра нашої землі, а навпаки – потихеньку-помаленьку відбирає те, що є наше".

      І все буде добре в Україні, поки ми пам'ятаємо, чий Крим, Донецьк і Луганськ, зауважив шоумен.

      Наприкінці привітання він додав, що "допоки рубль коштуватиме 40 копійок, а не навпаки – все в нас буде добре".

      Дивіться відеопривітання з Новим роком від Сергія Притули:

      До слова, свої вітання з Новим роком українцям виголосив ще один відомий шоумен Володимир Зеленський. Так, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Петра Порошенка зі святковими вітаннями, виступив Володимир Зеленський, який заявив, що йде у президенти України.

      Теги: Новини України Сергій Притула LifeStyle Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Цифра дня: скільки українці переплачують за вітчизняні автомобілі
       26 квітня 2016 , 08:12
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      "Манчестер Юнайтед ризикує перетворитись на цирк", – легендарний Фергюсон назвав основну проблему клубу
       30 вересня 2018 , 16:43
      Фонсека: Коли Вернидуб грає з Динамо, то це просто тунель кохання, а про мене і Шахтар він говорить тільки погані речі
       1 жовтня 2018 , 00:09
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук