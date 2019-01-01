"Поки "мурахи біжать", коли чуєш гімн, все буде добре": Притула привітав українців з Новим роком

Відомий український телеведучий та шоумен Сергій Притула з гумором та патріотизмом привітав українців з Новим роком. Він записав відеопривітання, на якому гуморист з келихом шампанського виголошує натхненну вітальну промову.

На опублікованому у Facebook відеозаписі Притула каже, що він – не президент, щоб стверджувати, важким чи легким був минулий рік, проте він, як українець, впевнений, що в Україні все буде добре.

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Цей рік буде роком жовтої свині. Українці, я вам авторитетно заявляю – це буде наш рік. Допоки "мурахи біжать", коли чуєш гімн України, допоки щемить серце, коли підіймається прапор, все у нас буде добре,

– сказав Притула.

Він додав, що в Україні все буде добре, "допоки армія наша стоїть залізною стіною і не віддає жодного сантиметра нашої землі, а навпаки – потихеньку-помаленьку відбирає те, що є наше".

І все буде добре в Україні, поки ми пам'ятаємо, чий Крим, Донецьк і Луганськ, зауважив шоумен.

Наприкінці привітання він додав, що "допоки рубль коштуватиме 40 копійок, а не навпаки – все в нас буде добре".

Дивіться відеопривітання з Новим роком від Сергія Притули:

До слова, свої вітання з Новим роком українцям виголосив ще один відомий шоумен Володимир Зеленський. Так, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Петра Порошенка зі святковими вітаннями, виступив Володимир Зеленський, який заявив, що йде у президенти України.