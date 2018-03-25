Украинская община в Варшаве организовала ярмарку к Пасхе: видео

Украинцы уже готовятся к Пасхе, правда, пока в Польше. В Варшаве украинская община организовала пасхальную ярмарку. Там можно попробовать и приобрести украинские паски, пирожки, зефир и писанки.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала Валерия Киричева в прямом эфире.

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Кроме традиционных блюд, на мероприятии будут также мастер-классы, к примеру, как сделать зайчиков из валяной шерсти.

Организаторы ярмарки пригласили на мероприятие 25 мастеров.

"Мы стараемся показывать украинских мастеров, проживающих в Варшаве. В этом году к нам приехали гости из Украины, из Грузии и других стран. У нас около 25 мастеров. Во время ярмарки будут проводиться мастер-классы, можно будет также купить кофе", – отметила глава Украинского дома в Варшаве Мирослава Керик.

К слову, по расчетам ученых Института аграрной экономики, уже третий год подряд самая дешевая пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 589 грн, а самая дорогая – в Киеве, вплоть до 760 гривен.