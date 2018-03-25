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Українська громада у Варшаві організувала ярмарок до Великодня: відео

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Українці вже готуються до Великодня, щоправда, поки у Польщі. У Варшаві українська громада організувала ярмарок до Великодня. Там можна скуштувати та придбати українські паски, пиріжки, зефір та писанки.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Валерія Кірічева у прямому ефірі.

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Окрім традиційних страв, на заході будуть також майстер-класи, до прикладу, як зробити зайчиків з валяної шерсті.

Організатори ярмарку запросили на подію 25 майстрів.

"Ми старємося показувати українських майстрів, які проживають у Варшаві. Цього року до нас приїхали гості з України, з Грузії та інших країн. У нас близько 25 майстрів. Під час ярмарку будуть проводитися майстер-класи, можна буде також купити каву", – зазначила голова Українського дому у Варшаві Мирослава Керик.

До слова, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже третій рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 589 грн, а найдорожчим – у Києві, аж 760 гривень.

Теги: Новини Польщі Великодні свята
Джерело: 24 Канал
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