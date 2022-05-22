В качестве артиллеристов ВСУ используют космическую разведку

Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Минобороны Украины. В ведомстве добавили, что артиллеристы получат данные непосредственно от космической разведки и только после этого производится доразведка целей с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также ВСУ "хирургически" уничтожают вражескую технику на Херсонском направлении

После того, как беспилотники зафиксируют цель – наносится огневой удар с корректировкой огнем из дрона.

В опубликованном видео для удара по противню были использованы 203-миллиметровые самоходные артиллерийские системы 2C7 "Пион" . В результате точного удара по враждебным позициям артиллеристы ВСУ смогли уничтожить топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники.

Украинские артиллеристы рассказали, как используют космическую разведку для уничтожения кафиров: смотрите видео

Полностью отработанный механизм разведывательно-ударного комплекса работает круглосуточно. Благодаря разведывательным данным со спутников наши защитники получают полную картину с перемещениями врага, местами его концентрации и передовыми базами хранения.

Полученные данные распределяются посреди подразделений. Это позволяет собственными средствами, в первую очередь беспилотниками, уточнить необходимую информацию, а уже потом использовать их для корректировки огня.

Напомним , что США официально подтвердили , что предоставляют разведывательную информацию Украине, в том числе и со спутников. Кроме того, наше главнокомандование имеет доступ к информации от частных компаний, включая спутников BlackSky и MAXAR.

Артиллеристы ликвидировали автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель"

Украинские защитники Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили российскую станцию врага. На кадрах, опубликованных в соцсетях артиллеристов, видны шесть бронированных машин и один танк, охраняемый Р-330Ж "Житель".

О самой станции помех известно, что это – российская автоматизированная разработка, ее задачи – выявить, пеленговать и анализировать сигналы источников радиоизлучения в диапазоне частот 100 – 2000 МГц. Такие станции используют для создания радиопомех для переносных и мобильных наземных станций систем спутниковой связи, навигационной аппаратуры потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS и базовых станций сотовой системы связи GSM-900/1800.

Россия начала использовать подобные станции на территории Украины еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Обратите внимание – сухопутные войска уничтожили технику рашистов: смотрите видео