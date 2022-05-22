Як артилеристи ЗСУ використовують космічну розвідку

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві додали, що артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки й лише після цього проводиться дорозвідка цілей за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Після того, як безпілотники зафіксують ціль – завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.

В опублікованому відео для удару по противну були використані 203-міліметрові самохідні артилерійські системи 2C7 "Піон". В результаті влучного удару по ворожих позиціях артилеристи ЗСУ змогли знищити паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки.

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Повністю відпрацьований механізм розвідувально-ударного комплексу працює цілодобово. Завдяки розвідувальним даним з супутників, наші захисники отримують повну картину із переміщеннями ворога, місцями його концентрації та передовими базами зберігання.

Отримані дані розподіляються серед підрозділів. Це дозволяє власними засобами, насамперед безпілотниками, уточнити необхідну інформацію, а вже потім – використати їх для коригування вогню.

Нагадаємо, що США офіційно підтвердили, що надають розвідувальну інформацію Україні, зокрема і з супутників. Окрім того, наше головнокомандування має доступ до інформації від приватних компаній, зокрема супутників BlackSky та MAXAR.

Артилеристи ліквідували автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

Українські захисники із Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищили російську станцію ворога. На кадрах, опублікованих у соцмережах артилеристів, видно шість броньованих машин та один танк, які охороняли Р-330Ж "Житель".

Про саму станцію перешкод відомо, що це – російська автоматизована розробка, її завдання – виявити, пеленгувати та аналізувати сигнали джерел радіовипромінювання в діапазоні частот 100 – 2000 МГц. Зокрема, такі станції використовують для створення радіоперешкод для переносних та мобільних наземних станцій систем супутникового зв'язку, навігаційної апаратури споживачів супутникової радіонавігаційної системи GPS та базових станцій стільникової системи зв'язку GSM-900/1800.

Росія почала використовувати такі станції на території України ще у 2014 році після анексії Криму та окупації Донбасу.

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