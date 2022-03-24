В фейсбуке поделились достижениями воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского вместе с собратьями из 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Дашкевича.
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Российским оккупантам нанесли мощный удар
Украинские защитники превратили десятки единиц российской техники в тонны металлолома, а живую силу противника – ликвидировали. Пост проиллюстрировали красноречивым видео.
Помните, враги! Покоя на этой земле вам не будет. Мы надежно держим оборону украинской земли,
– подчеркнули военные.
К слову, омбудсмен Людмила Денисова бьет тревогу, поскольку Россия не забирает из Украины тела своих солдат. Они разлагаются и провоцируют экологическую катастрофу.
ВСУ показали, как уничтожают технику россиян: смотрите видео
Ранее в 30-й механизированной бригаде показали, что происходит с врагом, который донимает обстрелами. Бойцы опубликовали видео, на котором горит вражеская боевая машина пехоты.
Каковы потери врага по состоянию на 24 марта: смотрите видео